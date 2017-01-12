(Görüntülü Haber) Öğrencilere sınav kaygısı söyleşisi

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR'da lise son sınıf öğrencilerine sınav kaygısını gidermek amacıyla söyleşi düzenlendi. Burdur'da üniversite sınavına girecek öğrencilerde sınav kaygısını gidermek amacıyla söyleşi düzenlendi. Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı söyleşiye Burdur Devlet Hastanesi çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Atilla Birdir konuşmacı olarak katıldı. Yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu belirten Birdir, "Mezun olduğunuzda yabancı dil bilmiyorsanız Fen Lisesi'nde okumanızın bir anlamı yok. Üniversite seçerken en önemli etkenlerden biri yabancı dil" dedi. İmkansızlık diye bir şeye inanmadığını aktaran Birdir, "İmkanla imkansızlık arasındaki tek şey hayatı ona göre kurgulamanla alakalı. Olmayacak hiçbir şey yok. Gücüm yok, param yok gibi şeylere fazla takılmamak lazım. İşi nasıl çözeceğine odaklanman lazım. Her sorunun birden fazla çözümü var" diye konuştu. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Birdir, "Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 72'si kendi mesleğini yapmıyor. 18 yaşında ömürboyu yapacağınız mesleği bilme şansınız yok. Kendimizi kandırmayalım. Hiçbir şeyin para kazandırmayacağı hayaline kapılmayın. Sevdiğiniz şeyi iyi yapıyorsanız çok başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. İnsanın sevdiği işi yapması çok önemli" dedi. Son sınıf öğrencilerinin 1 Ağustos'ta YGS kurslarına başladığını belirten Okul Müdürü Ahmet Akıncı da "Özellikle her yıl olduğu gibi son sınıf öğrencilerimiz de aralık ve ocak aylarında sınav kaygıları çok artarken kimi öğrencilerimizde de boşvermişlik başlıyor. Öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak, sınav kaygılarını azaltmak adına zaman zaman kişisel gelişim uzmanları, eğitim uzmanları ve psikiyatri uzmanlarını davet ediyor öğrencilerimizle bu tür söyleşileri yapıyoruz" diye konuştu.