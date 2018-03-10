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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına koreografili destek

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, ()OSMANİYE'de, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'ndeki 650 öğrenci, okul bahçesinde bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla koreografi oluşturdu. Programda öğrenciler, Türk bayrağı,...

İbrahim EMÜL - OSMANİYE, ()OSMANİYE'de, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'ndeki 650 öğrenci, okul bahçesinde bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla koreografi oluşturdu. Programda öğrenciler, Türk bayrağı, T.C., Canım Türkiye'm, Afrine Selam ve Gönlümüz Sizinle yazılı koreografileri mehter marşları eşliğinde oluşturdular. Daha sonra öğrenciler hep birlikte 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' diye haykırıp, alkışlarla programı bitirdiler. Okul Müdürü Zekeriye Urul, Afrin'deki Türk askerine destek olmak için koreografiler oluşturduklarını söyledi. Ağabeyinin Afrin'de mücadele ettiğini ve onunla gurur duyduğunu belirten Nuriye Açıkgöz ise koreografiden mutlu olduğunu belirterek, ağabeyi ve bütün askerleri çok sevdiğini söyledi. Afrin harekatında olan babası ve tüm askerlere selam gönderen bir kız öğrenci ise Allah'a emanet olsunlar, hepsi yuvalarına sağ selamet dönsünler. Vatan sağ olsun diye konuştu.

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