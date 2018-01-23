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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral mektubu

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere, moral vermek amacıyla mektup yazdı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen 'Okul Destek Projesi' kapsamında...

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere, moral vermek amacıyla mektup yazdı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen 'Okul Destek Projesi' kapsamında 80 ortaokul öğrencisi, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere, moral vermek ve duygularını paylaşmak amacıyla mektup yazdı. Öğrenciler, mektuplarına Türk bayrağı ve zeytin dalı taşıyan güvercin resmi çizerek duygularını anlatmaya çalıştı. Öğrenciler, yazdıkları mektupları önce birbirlerine okudu, ardından da zarfa koyup, adres kısmına, Afrin-Suriye yazarak kargoya verilmek üzere öğretmenlerine teslim etti. Öğrencilerden Beyza Nur Bozdağ, “Ülkemizi koruyan kahramanlarımıza çok teşekkür ederiz. Gönderdiğimiz bu mektupları okuyunca sevineceklerini düşünüyorum, onlar bizim kahramanlarımız” dedi.

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