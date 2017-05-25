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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden uçurtma şenliği

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Şehit Osman Yıldırım İlkokulu öğrencileri, okullarına hediye edilen 150 uçurtma ile birlikte Bedesten Köyü çamlığında öğretmen ve velileri eşliğinde uçurtma uçurmanın keyfini sürdüler. Öğrencilerin...

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Şehit Osman Yıldırım İlkokulu öğrencileri, okullarına hediye edilen 150 uçurtma ile birlikte Bedesten Köyü çamlığında öğretmen ve velileri eşliğinde uçurtma uçurmanın keyfini sürdüler. Öğrencilerin Uçurtma Şenliği ve 'Bahar'a Hoş Geldin' pikniğine Yahşihan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte okul yöneticileri de katıldı. Okul Müdürü Ümit Şeker yaptığı açıklamada, "Burada öğrenci ve velilerimizle birlikte hediye edilen uçurtmaları şenlik ortamında uçurmanın keyfini sürüyoruz. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle gerçekleştirdiğimiz piknik havasındaki bahar şenliği bizlerin ve öğrencilerimiz için dinlendirici oldu" dedi. Öğrenciler, aileleriyle birlikte uçurtma uçurmanın heyecanını yaşarken, evden getirilen yiyecekleri piknik havasında yediler.

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