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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden şehitler ve bayrağa saygı

:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,() ADANA'da meydana gelen terör saldırılarının ardından şehitler ve bayrağa saygı çağrısı yapan bir grup öğrenci, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından ağırlanan...

:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,() ADANA'da meydana gelen terör saldırılarının ardından şehitler ve bayrağa saygı çağrısı yapan bir grup öğrenci, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından ağırlanan öğrencilere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi. Ziyarete Merkez Seyhan İlçesi'nin Gülbahçe Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bediüzzaman Said Nursi İmamhatip Ortaokulu öğrencileri katıldı. Geçtiğimiz günlerde asayiş uygulamasında polislerle futbol maçı yapan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grupla sohbet eden Emniyet Müdürü Ak, polisleri yenme başarısı gösteren futbol takımına forma, ayakkabı ve tozluk hediye etti. Toplum Destekli Polislik ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nün organizesinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler açtıkları dev Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayrak ve vatan sevgisinin dile getirildiği ziyaretin ardından öğrenciler, Emniyet Müdür Yardımcıları Bayram Kadir Tüylü ve Levent Bilsel'in ev sahipliğinde yemek yedi. Yemeğin ardından, bir öğrenci şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Görüntü Dökümü

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