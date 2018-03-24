(Görüntülü Haber) Öğrencilerden renkli su yürüyüşü

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),() DÜNYA Su Günü nedeniyle İskenderun Bahçeşehir Koleji öğrencileri, yürüyüş yaptı. Müzik öğretmeni Burcu Zelluh ve beden eğitimi öğretmeni İlker Özçelik ile hazırlık yapan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak su damacanaları, su şişeleri, süpürgeler, pet şişelerden ritim grubu oluşturdu. Hazırladıkları döviz ve pankartlarla suyun önemine dikkat çeken öğrenciler, günün anlamına uygun kendi yaptıkları şarkıyı söyleyip yürüdü. Çevredekilerin büyük bir ilgisi karşılaşan öğrenciler, su konusunda farkındalık yaratmanın mutluluğunu yaşadı.