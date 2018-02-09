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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Mehmetçiğe hediye

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), () GAZİPAŞA ilçesinde öğrenciler 'Afrin'e Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat' etkinliği kapsamında harçlıklarıyla aldıkları ihtiyaç malzemelerini Mehmetçiğe gönderdi. Kahyalar Mahallesi'ndeki Asarcık İlkokul...

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), () GAZİPAŞA ilçesinde öğrenciler 'Afrin'e Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat' etkinliği kapsamında harçlıklarıyla aldıkları ihtiyaç malzemelerini Mehmetçiğe gönderdi. Kahyalar Mahallesi'ndeki Asarcık İlkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla öğretmenlerinin de yardımıyla Afrin'de görev yapan askerler için yastık, battaniye ve tıraş bıçağı gibi ihtiyaç malzemeleri aldı. Öğrenciler, özenle paketledikleri ihtiyaç malzemelerinin içine duygu ve düşüncelerini aktaran küçük notlar da yazarak koydu. Öğrencilerin hediyeleri daha sonra okul bahçesinde dualarla Mehmetçiğe gönderildi. Asarcık İlköğretim Okulu Müdürü Hakan Marmara yaptığı açıklamada, Afrin'e Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat projesi kapsamında biz de öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşündük. Yapılabilecek en güzel şeyin onlara dua etmek olduğunu düşündük. Ancak öğrencilerimizin her birisi küçük hediyeler hazırladı. Asker ağabeylerinin yanında olduklarını göstermek istediler. Dualarımızın yerine ulaşarak, Allah'ın askerlerimizi bütün kötülüklerden korumasını temenni ediyoruz. Bizler her zaman askerimizin yanındayız dedi.

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