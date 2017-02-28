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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden İzmit'teki arkadaşlarına mektup

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (Afyonkarahisar), () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde anasınıfı öğrencileri İzmit'in Gölcük İlçesi'ndeki anasınıfı öğrencilerine mektup gönderdi. Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu anasınıfı...

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (Afyonkarahisar), () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde anasınıfı öğrencileri İzmit'in Gölcük İlçesi'ndeki anasınıfı öğrencilerine mektup gönderdi. Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Serap İşçen öncülüğünde PTT Şubesi'ne giderek hazırladıkları mektupları İzmit'in Gölcük İlçesi'ndeki arkadaşlarına gönderdi. Mektupları göndermeden önce öğrencilere PTT Şubesi çalışanlarından mektupların haberleşmede kullanım alanları hakkında bilgi verildi. Öğretmen Serap İşçen, "Mektuplarımızı İzmit'e göndereceğiz. Çocuklarla iletişim ve haberleşme araçlarını öğrendik. Bunu da uygulamalı şekilde görsünler, kendileri uygulasınlar diye bir fırsat tanımak istedik. İzmit, Gölcük'teki bir anasınıfına gidecek mektuplarımız. Onlardan da cevap gelirse çocuklar bu heyecanı ve duyguyu tatmış olacak" dedi.

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