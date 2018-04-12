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(Görüntülü Haber) Öğrencilerden güvenlik güçlerine mehterli destek

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Milli İrade Ortaokulu öğrencileri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermek için Mehter ve Fetih marşlarını söyledi. Erdemli...

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Milli İrade Ortaokulu öğrencileri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral vermek için Mehter ve Fetih marşlarını söyledi. Erdemli sahil bandında düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, okul idaresi ve 90 öğrenci katıldı. Müzik öğretmeni İlyas Akarsu yönetimindeki 90 öğrenci, Mehter ve Fetih marşlarını melodika ile hem çalıp, hem söyledi. Gösteri ile ilgili olarak açıklama yapan Müdür Metin, "Bugün burada Milli İrade Ortaokulu öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele eden ordumuza ve güvenlik güçlerimize destek ve moral vermek için güzel bir etkinlik yaptılar. Bu etkinliğe emeği geçen okul idarecilerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Gösterinin ardından öğrenciler, hep birlikte 'Kahraman ordumuza Erdemli'den sevgiler' diyerek el salladı.

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