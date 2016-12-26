(Görüntülü Haber) Öğrencilerden askerlere yılbaşı kartı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI,(Kütahya),()-KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesindeki Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hakkari 5'inci Komando Tugayı ile Kars Sarıkamış'taki 9'uncu Komando Tugayı'nda vatani görevlerini yapan askerlere yılbaşı kartları gönderdi. Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Muslu, öğrencilerin isteği üzerine askerlere yılbaşı tebrik kartları gönderdiklerini söyledi. Öğrencilerin tebrik kartlarının arkasına duygu ve düşüncelerini yazdığını belirten Musul, "Öğrencilerimiz doğu ve güneydoğu illerinde vatani görevlerini yapan askerlere yılbaşı kartı göndermek istediklerini bize bildirdi. Sarıkamış'ta 102 yıl önce donarak şehit olan yaklaşık 90 bin askerimiz var. Bu şehitlerimizin unutulmasını istemedik. Sarıkamış'ta bulunan komando birliğindeki 72 asker ile Hakkari'deki komando birliğinde görev yapan 90 askere yılbaşı kartı gönderdik. Bu kartlarla askerlerimize bir nebze de olsa moral vermeyi amaçladık" diye konuştu. Öğrencilerden Özge Türkekul da son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle askerlerin morale ihtiyacı olduklarını söyledi. Türkekul, "Askerimize destek olmak amacıyla duygularımızı ifade eden kartpostallar hazırladık. Bizim yaptıklarımız askerimiz için yeterli olmayacaktır ama bu zorlu mücadelede hislerimizi onlara ulaştırmak istedik" dedi.