Mahir ALAN ADIYAMAN,()Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından 23 Nisan'da komando marşı söyleyerek askerlere destek oldular. İlçede Sengeto İlköğretim Okulunda 30 öğrenci 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciler komando marşı olan 'Korku nedir bilmeyiz' marşını söyleyerek askerlere destek oldular. Toplanan minik öğrenciler öğretmen ve askerler eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında komando marşı olan 'Korku nedir bilmeyiz' seslendirdiler. Marşın ardından minik öğrenciler askerler için dua ettiler.
(Görüntülü Haber) Öğrencilerden 23 Nisan'da komando marşı
Mahir ALAN ADIYAMAN,()Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından 23 Nisan'da komando marşı söyleyerek askerlere destek oldular. İlçede Sengeto İlköğretim Okulunda 30 öğrenci 23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrenciler...
23 Nisan 2018 Pazartesi 17:00
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