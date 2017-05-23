(Görüntülü Haber) Öğrenciler tahta arabalarla yarıştı

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Hisarcık İlçesi'nde ortaokul öğrencileri, tahta araba yarışında birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Hisarcık İlçesi'ndeki Hasanlar Ortaokulu tarafından yılsonu etkinlikleri kapsamında '3'ücü Geleneksel Tahta Araba Yarışları' düzenlendi. Yarışlara 16 öğrenci katıldı. Öğrenciler kendilere ait tahta arabalarla okul yakınındaki parkurda mücadele etti. Yarış sırasında bazı arabaların tahta tekerlekleri kırıldı. Yarışmada birinciliği kazanan İsmail Kaçar'a 150 TL, ikinci Emre Kaplan'a 100 TL, üçüncü olan Halil Çınar'a da 50 TL para ödülü verildi. Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç tahta araba yarışları ile ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Bu etkinlikle 1990'lı ve 2000'li yılların başlarında sokakta oynamaktan evin yolunu unutan çocukları hatırlayarak, şimdiki çocukların teknolojik cihazların ağlarına nasıl takıldıklarına dikkat çekmek istedik. Bu amaçla halk kültürümüzün bir parçası ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi tahta arabaları anıların terk edildiği garajdan çekip aldık."