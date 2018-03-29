(Görüntülü Haber) Öğrenciler robot yapmayı öğreniyor

Suat SÖĞÜT FİNİKE(Antalya), () Antalya'nın Finike ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) okul sonrası saatlerde bilişim teknolojileri eğitimi alan öğrenciler robot yapmayı öğreniyor. Finike Bilim Sanat Merkezi'nde Bilişim Teknolojileri eğitimi alan öğrenciler, kodlama ve robotik atölyesinde, teknoloji kullanarak fikirlerini hayata geçirme becerisi kazanmaya çalışıyor. Her öğrenci kendi hayal gücüyle ürettiği robota, kodlama tekniğini kullanarak can veriyor. Hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak çalıştıran öğrenciler nisan ayında Bilim Sanat Merkezleri arasında yapılacak yarışmada da en iyi dereceyi almayı hedefliyor. Finike BİLSEM Müdürü Mehmet Ali Özkan, BİLSEM'in Özel Hizmetler ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yaptığını ve batı Antalya'daki tek kurum olduğunu söyledi. Batı Antalya'da Kaş, Elmalı, Demre, Kumluca ve Finike'ye hizmet verdiklerini belirten Özkan, Öğrencilerimiz genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanında burada eğitim görmekte. Şu anda 40 öğrencimiz var. Sonraki süreçte buradan hizmet alacak öğrenci sayısının artacağını düşünüyorum. Buraya gelen öğrencilerimiz destek 1 eğitiminden başlayarak projeyle eğitimlerini tamamlıyor. İlkokul 2'den lise 12'nci sınıf seviyesine kadar eğitimlerine devam ediyor dedi. Bilişim Teknolojileri öğretmeni İsmail Uğurcu, Amacımız öğrencilerimizin projeler geliştirerek ürünler ortaya koyabilmesine imkan sunmak. Burada bulunan en küçük öğrencilerimiz ilkokul 2'nci sınıf seviyesinden başlayan destek gruplarımız. Onlara oyun oynar gibi temel programlama bilgilerini ve algoritma mantığını öğretiyoruz. Bu temel aşamayı geçtiklerinde farklı programlama dilleriyle tanıştırıyoruz ve buna paralel olarak robotik eğitimlerine devam ediyoruz. Aldıkları eğitimlerde amacımız yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda en iyi dereceleri almak ve öğrencilerimiz için başarma duygusunu aşılamak, kendini daha iyi ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve gelecekteki mesleklerinde onlara yeni bakış açıları kazandırmak diye konuştu. Öğrenci Kadir Mete Güler, 3 yıldır BİLSEM'de robotik ve bilişim eğitimi alıyorum. Derslerde yaptığımız robotlarla nisanda yapılacak yarışmaya hazırlanıyoruz. BİLSEM'de daha çok kodlamayı öğrendik. Kodlama bilgim bayağı gelişti. Makine mühendisi olmak istiyorum. Makine mühendisliğinde kodlama benim işime çok yarayacak. BİLSEM ilerde yapmak istediğim mesleğime ilk adım olacak. Matematik görsel sanat derslerimiz de var ama ben daha çok bilişim ve robotik alanında ilerleme kaydettim dedi. 3 yıldır Finike BİLSEM'de bilişim teknolojileri eğitimi aldığını aktaran Alper Özer de Bilişim teknolojileri dersinde temel programlar, kodlama programını, devre elemanlarını sürükle- bırak tekniğini öğreniyoruz. Nisan ayında BİLSEM'ler arasında yapılacak yarışmaya katılacağız diye konuştu.