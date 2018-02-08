Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

(Görüntülü Haber) Öğrenciler, okula katkı için istiridye mantarı yetiştiriyor

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, okula katkı sağlamak için istiridye mantarı üretimine başladı. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğretmeni Murat Çay önderliğindeki öğrenciler,...

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, okula katkı sağlamak için istiridye mantarı üretimine başladı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğretmeni Murat Çay önderliğindeki öğrenciler, sera ve bahçe bitkileri ile sebze yetiştiriciliğinden sonra bu kez okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri tarafından yetiştirilen istiridye mantarı, okul aile birliğine katkı sağlamak amacıyla kilosu 10 TL'den satılıyor.

Öğretmen Murat Çay, "Sera ve bahçe çalışmalarımızın ardından bu yıl deneme amaçlı olarak okulun bodrum katında 40 torba içinde istiridye mantarı yetiştirmeye başladık, 15 gündür de satıyoruz. Satın alanların yüzde 90'ı çok memnun. Talep çok. Gelecek yıl daha yaygın halde yapacağız. Elde edilen gelir, okulumuzun aile birliğine kalıyor ve okul için harcanıyor" dedi.

Lisenin 10'uncu sınıf öğrencisi Ulaş Efe ise "Sera ve bahçe çalışmalarının ardından istiridye mantarı yetiştirmeyi öğrendik" diye konuştu.

Lise Müdürü Ayten Beycan da okulun vizyonunun çevreye tarım alanında örnek teşkil ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz tarım derslerinde, çevredeki çiftçilerin de örnek alacakları çalışmalar yapıyor. Bu nedenle, bu yıl çevreye örnek olması için istiridye mantarı yetiştirdik" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314