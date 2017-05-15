(Görüntülü Haber) Öğrenciler Leman öğretmensiz kaldı

Mehmet CANDAN / İZMİR, () Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren Leman Kılıç için Buca Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Kılıç'ın eşi Muharrem Kılıç, oğlu Eray Kılıç, kardeşi Hasan Kılıç, çok sevdiği öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Pişitina'da katılarak baş sağlığı diledi. Leman öğretmenin teyzesi Fatma Yıldırım?da törende ağıt yaktı. Anaokulu öğretmeni 1 çocuk annesi Leman Kılıç'ın törende konuşan eşi Muharrem Kılıç, "Her şeyimizi kaybettik. Bir insanın uzaklaşması gitmesi değil. Üzüntülüyüz. Hayat noktalanıyor. Kazanın neden olduğunu bilmiyoruz. Kazayı yaşayanlar bilebilir ihmal var mı yok mu? Biz ancak duyduklarımızla uzaktan konuşuyoruz. Araştırılıyor. Eşim anaokulu öğretmeniydi. Anaokulumuz vardı, kapatıp kız öğrenci yurdu açmıştı. Öğrencileri de annesiz kaldı" dedi. KARDEŞİ GAR SALDIRISINDA YARALANMIŞ Leman Kılıç'ın Patent Enstitüsü'nde çalışan kardeşi Hasan Kılıç'ın Ankara'daki Gar patlamasında yaralandığı ve 6 ay hastanede yattığı öğrenildi. Törende konuşan Hasan Kılıç, 'Kardeşimle birlikte 24 kadınımızı kaybettik. Güzel insanlarımızı kaybettik. Katliam gibi kaza. Bu ülkede artık trafik kazalarında insanlar ölmemeli. İnsana yönelik, insanın yaşamasına yönelik bir takım değerleri ön plana çıkarmalıyız. Bu topraklarda onların kadın ve anne olmalarından dolayı yüreğimizde ayrı bir yeri vardır. Bu insanların tüm dünya da kutlanan Anneler Günü'nde böyle bir kazada kaybetmiş olmamız hepimizi üzmüştür. Hepsi bizim için değerlidir. Hatıralarını yaşatmaya çalışacağız. Kaza olan bölgenin düzeltilmesi gerekir. İnsanlarımızı teknik hatadan, yol hatasından kaybetmemeliyiz. Bin insan kolay yetişmiyor. Bu hatalarla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor" dedi. ÖĞRENCİLERİ CENAZEDE FERYAT ETTİ: O BİZİM ANNEMİZDİ Anaokulu öğretmeliğinden sonra kız öğrenci yurdunda da çalışan Leman Kılıç'ın yurtta kalan öğrencileri de cenazeye katıldı. Öğrencilerin feryatları, gözyaşları yürekleri dağladı. Öğrenciler 'O bizim öğretmenimiz değil, annemizdi" dedi. Yurt sahibi Kasım Akdağ'da, 'Leman çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Herkes onu çok severdi. O da öğrencileri çok severdi" şeklinde konuştu. ANNESİNİ DE ANNELER GÜNÜ ÖNCESİNDE KAYBETMİŞ Öte yandan Anneler Günü öncesinde hayatını kaybeden Leman Kılıç'ın 2015 yılında Anneler Günü öncesinde annesi Fadikcan Kılıç'ı kaybettiği öğrenildi. Leman Kılıç'ın annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını o dönemde sosyal medya hesabından "Analık nedir Annem?" derdim de anacığıma; 'Ben ol da bil" derdi Mevlânaca. Ben ol da bil. Sen, oldum annem bak. Sen oldum ve bildim neymiş bu işin yürekcesi. Zormuş anam. Meğer ölümüne bir kara sevdaymış analık. Olduk, gördük, bildik bak nur içinde yat annem" sözleriyle paylaştığı görüldü. Buca Cemevi'nde cenaze namazı kılınan Leman Kılıç, Bornova Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.