(Görüntülü Haber) Öğrenciler için okula 800 bin liralık 'Katener Sistemi' kuruldu

SİVAS'ta Gültepe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Bölümü bahçesine yaklaşık 800 bin liraya 'Minyatür Katener Sistemi' (Demiryolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatlar) kuruldu. Okullar Bölgesi'nde bulunan Gültepe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü bahçesine öğrencilerin demiryolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatları ifade eden 'katener' dersini uygulamalı alabilmeleri için yaklaşık 800 bin lira maliyetle 'Minyatür Katener Sistemi' kuruldu. Okul bahçesine kurulan sistem hakkında bilgi veren Raylı Sistemler Bölümü Öğretmeni Rıza Kaleli, raylı sistemlerin Türkiye'de 19 okulda bulunduğunu ancak minyatür katener sisteminin sadece Sivas'a yapıldığını ileri sürdü. Kurulan sistemin bölüm için çok önemli olduğunu söyleyen Kaleli, şöyle dedi: "SİSTEM YAKLAŞIK 800 BİN TL'YE KURULDU" "Okulumuzda minyatür bir eğitim ortamı olması için böyle bir talepte bulunduk. TCDD ve Türkiye genelindeki bu işi yapan firma bize destek olarak böyle bir hizmeti bize sundu. Okulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü herhangi bir ücret ödemedi. Yetkililer bize bu konuda yardımcı oldu. Türkiye'de böyle bir sistem ilk defa Sivas'ta kuruluyor. Daha önce 110 kilometre ötedeki Kangal'ın Çetinkaya Beldesi'ne yılda bir kez gidip öğrencilerimize orada katener sistemini anlatmaya çalışıyorduk. Ancak artık okulumuzda bu sistemi uygulamalı olarak görecekler. Bu öğrencilerimiz için güzel bir şey. Bu sistem yol, direkler ve elektrik hattıyla beraber toplamda yaklaşık 800 bin liraya kuruldu. Bunu okulumuza kazandıranlara teşekkür ediyorum." Raylı Sistemler Teknolojisi 11'inci sınıf öğrencisi Alper Öz ise katener sistemini artık her zaman uygulamalı olarak görme imkanlarına kavuştuklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.