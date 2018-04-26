(Görüntülü Haber) Öğrenciler hedeflerine 'Gençlik evleri'nde hazirlanıyor

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, Siverek Belediyesi tarafından açılan ve tüm hizmetlerin ücretsiz olarak verildiği gençlik evlerinde üniversite sınavlarına hazırlanarak hedeflerine ulaşıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte faaliyetlerine başlayan Ramazan Acarlar Gençlik Evinde üniversiteye hazırlanan öğrenciler aynı zamanda çeşitli sosyal aktivitelere de katılıyor. Yeni sınav sisteminin anlatıldığı gençlik evinde çeşitli seminerlerin yanı sıra deneme sınavları yapılıyor. Tüm hizmetlerin Siverek Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulduğu, öğretmenlerin bire bir öğrencilerle ilgilendiği gençlik evlerinde, öğrenciler hayallerini kurdukları üniversitelere hazırlanıyor. Daha önce katıldığı üniversite sınavında istediği bölüme yerleşemeyen Şiyar Barut, hedefinin Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini olduğunu belirterek, Bu gençlik evi hizmetini bizlere sunan Belediye Başkanımız Resul Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Bu gençlik evi sayesinde maddi açıdan durumu olmayıp dershane veya etüt merkezlerine gidemeyen öğrenciler bu sayede üniversiteye hazırlanıyor. Dershanelerde olmayan imkanları burada görüyoruz, gerek kaynak kitapları olsun gerek öğretmenlerimiz olsun, hepsi çok ilgili. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, geçen yıl açılan Ramazan Acarlar Gençlik Evi'nde eğitim gören 89 öğrencinin çeşitli üniversiteleri kazandığını söyledi.