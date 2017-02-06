(Görüntülü Haber) "Öğrenciler eğtime başlasın" diye yollar kardan temizlendi

KARS’ın Arpaçay İlçesi'nde şiddetli tipi nedeniyle kapanan köy yolları 'Öğrenciler eğitime başlasın' diye gece- gündüz demeden sürdürülen çalışmalarla kardan temizlendi. Yağış ve tipi nedeniyle yer yer yaklaşık 3 metreyi bulan köy yollarındaki karın temizlenmesi için Özel İdare ekipleri adeta seferberlik ilan etti. Olağanüstü çaba harcayan Özel İdare görevlileri, gece- gündüz demeden yaptıkları çalışma ile tüm köy yollarını kardan arındırdı. Eğitimin aksamaması için çalışmaları yerinde denetleyen Arpaçay Kaymakamı Onur Şatıroğlu, başarılı çalışmalarından dolayı görevlileri kutmayarak tatlı ikram etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu ile sürekli iletişim halinde olduklarını Vali Rahmi Doğan’ın "Eğitim aksamasın" talitamı üzerine özverili bir çabalışma yapıldığına dikkati çeken Kaymakam Onur Şatıroğlu şunları söyledi: "Son 1 haftada bütün köy yollarını üç kez tipi nedeniyle kapandı. Biz de üçüncü kez açtık. 7 Şubat Pazartesi günü okullar açıldığı için bizim için çok önemliydi. Hafta sonu tipinin dinmesiyle birlikte kar temizleme çalışmalarını tamamladık. Özel İdaresi personeli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle bu hafta sonu 24 saat uyumadan çalıştılar.Ekiplerimizle bu çalışmalar esnasında sürekli beraber olduk. Bizler çalışmaları yerinde görüyor ve mutlu oluyoruz. Zorlukları biz de yaşıyoruz. "