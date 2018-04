(Görüntülü Haber) Öğrenciler "Çocuk İstismarına Dur" demek için kitapçık dağıttı

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencileri, çocuk ihmal ve istismarını önlemek amacıyla bir bilinçlendirme kitabı hazırladı. ?Çocuk istismarına son ver sessiz kalma? başlığıyla toplumun ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesini amaçlayan kitapçık, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri tarafından Beşiktaş Vapur İskelesi?nde ücretsiz dağıtıldı.

Kitapçığı inceleyen vatandaşlar, böyle çalışmaların gerekliliğine vurgu yaptı.

?ÇOCUK İSTİSMARINA ?DUR? DİYEBİLMEK BİZİ MUTLU EDİYOR?

Kitapçıkla ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun ?Günlerdir kitapçıklarımız sosyal medyada dolaşıyor. Ünlü isimler sosyal medya üzerinden bize destek veriyor. 15 yıldır görmediğim üniversite arkadaşım bile web sayfamızdan kitapçığı indirip Erzincan?da insanlara dağıttığını bildirdi. Bu çalışmanın istismara dur demek için katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitemizin öğrencileri halkı daha çok bilinçlendirmek amacıyla sokakta da dağıtmaya başladı. Gündelik yolculuklar yaparken de okunabilecek olan bu kitapçık şimdiden birçok insana ulaştı. Ayrıca tüm vatandaşlarımız Bahçeşehir Üniversitesi?nin web sitesinden ücretsiz bu kitapçığı indirebilirler? dedi.

?ÇOCUKLARA KARŞI DAVRANIŞLARIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR?

Doç. Dr. Uzun, toplum olarak sıcak kanlı ve hiç tanımadığımız çocukları bile dokunarak sevdiğimizi belirtti ve şunları söyledi: ?Bizim de davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çocuğun izni olmadan çocuğa sarılmamızın ve dokunmamızın mümkün olmaması gerekiyor. Batı kültüründe gelişmiş ülkelere bakıldığında orada çocuklara dokunmanız mümkün değildir. Bizim de çocuklarımıza kendilerini korumayı öğretmemizin bir yolu onların bireysel olmalarını öğretmektir. Çocuk, hiç tanımadığı bir yetişkinin kendisini sevmesine alıştığı için aileye yakın olan insanların kendilerine sınırlarını aşarak yaklaşmasını normal bir davranış olarak görüyor ve daha sonra karşısındaki kişinin kötü niyetine maruz kalabiliyor. Öğrenmemiz ve öğretmemiz gereken şey çocuklarımıza bir yabancının yaklaşmasına izin vermeyeceğidir.?

?ÇOCUK DENİLİNCE HER ŞEY DURUYOR?

Öğrenciler tarafından genç yaştan orta yaşa kadar birçok kesime ulaştırılan kitapçık için, kitabı alan insanlar da olumlu tepkiler verdi. 53 yaşındaki ev hanımı Yıldız Yüceyurt, ?Çocuk denilince her şey duruyor. Anne ve babaların çocuklarını önüne alıp konuşması lazım. Akraba ya da kim olursa olsun biri çocuğa yanaştığı zaman annenin ve babanın haberinin olması şart. Kötü niyetli olmasalar bile çocukların bunu ailelerine söylemeleri gerektiğini bilmeli. Çocuklara anne ve babayla her şeyi paylaşması gerektiği öğretilmeli. En büyük rol anne ve babaya düşüyor. Çok güzel bir proje olmuş. Hiçbir zaman, hiçbir şeye sessiz kalmayalım? dedi.

25 yaşındaki İsmail Can Kazdal ise ?Böyle projelerin kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Umarım her kesime yayılır. Aileler özellikle kız çocuklarını eğitmeli ve bilinçlendirmeliler. Aile büyükleri çocuklarına ?anne bu beni sevdi?, ?bana şeker verdi? gibi basit cümleleri bile söyleyebilmelerini öğretmeli. Önce aileler eğitilmeli? diye konuştu.

Öğrencilerin böyle bir projeye emek vermesiyle gurur duyduğunu dile getiren 60 yaşındaki ev hanımı Fatma Arslan ?Maalesef kapalı bir toplumuz ve böyle şeylerin de hep üstü kapalı kalıyordu. Ne güzel ki şimdi insanlar birbirinden cesaret alarak bunu dile getirebiliyor. Bu duruma çok seviniyorum. Bu proje çok sevindirici öğrencilerin buna emek vermeleri çok güzel, herkesin emeğine sağlık? dedi.

?CİNSEL İSTİSMAR MAALESEF HAYATIMIZIN GERÇEĞİ?

Doç. Dr. Raziye Bilge Uzun öncülüğünde hazırlanan kitapçık ihmal ve istismarın çocuk üzerindeki etkilerini anlatıyor. Kitabı yorumlayan Doç. Dr. Uzun ihmal ve istismar türleri ile istismar fark edildiğinde neler yapılması gerektiğini anlattı ve şunları söyledi: ?Hayatımızda maalesef cinsel istismar diye bir gerçek var ancak birçok insan bunun gerçekten istismar olup olmadığını bilmiyor. İhmal ve istismar birbirinden ne kadar ayrı gibi görünse de ayrı değiller. Çünkü bir çocuğu ihmal ederseniz, çocuk bir yetişkinden ihtiyacı olan sevgiyi almaya çalışacaktır. Eğer bu yetişkin de kötü niyetliyse çocuğa istismarda bulunacaktır. Kitapçıkta her şeyi olabildiğince kısa anlatmaya çalıştık. Çocuk istismara uğradığında bunun belirtileri, istismarın yıllar içinde ne kadar arttığını, bu duruma nasıl dur diyeceğimize yönelik bilgiler verdik.?