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(Görüntülü Haber) Öğrenciler bedenleriyle 'Afrin' yazdı

NİĞDE Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bedenleriyle 'Afrin' yazdı. Okulun bahçesinde toplanan 250 erkek...

NİĞDE Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bedenleriyle 'Afrin' yazdı.

Okulun bahçesinde toplanan 250 erkek öğrenci, bedenleriyle Afrin yazıp, Türk bayrağı ve 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in resmini açarak harekatta görevli Mehmetçiklere moral ve destek oldular. Öğrenciler, daha sonra Komando Marşı'nı okudu. 
 

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