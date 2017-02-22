(Görüntülü Haber) Öğrenciler 1 yılda 15 ton bitkisel atık yağ topladı

Yaprak KEÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da evlerdeki bitkisel atık yağların öğrenciler kanalıyla toplanmasını içeren proje kapsamında 1 yılda 15 ton bitkisel atık yağ toplandığı belirtildi. Öğrenciler evlerde biriktirilen yağları, okuldaki atık toplama kaplarına bıraktı. Samsun'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Geleceğimize Sahip Çıkalım' projesi kapsamında yapılan çalışmalar düzenlenen toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı. Proje kapsamında bitkisel atık yağlarla ilgili olarak İlkadım İlçesi'nde 31 ilk ve orta okulda öğrencilere ve velilere farkındalık oluşturulması içine eğitimler verildiği belirtildi. Öğrencilerin evlerindeki bitkisel atık yağları biriktirerek okuldaki belirlenen atık toplama kaplarına bırakmalarını içeren çalışma kapsamında 1 yılda 15 ton atık yağın toplanarak biyodizele dönüştürüldüğü kaydedildi. Projenin Nisan ayına kadar devam edeceği açıklandı.