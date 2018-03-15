(Görüntülü Haber) Öğrenci yurdu binasında pencere ışıklarıyla 'Afrin' yazısı

ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt binasında, Suriye'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla pencere ışıklarıyla 'Afrin' yazısı yazıldı.



Çamlıca Mahallesi Anemon Otel'in yanında bulunan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 7 katlı Gündüzalp Yurt binasındaki 62 odanın ışıkları akşam karanlığında yanıp diğerleri söndürülerek 'Afrin' yazıldı. Bin erkek öğrencinin kaldığı yurt binası dışarıdan bakanlar, pencere ışıklarıyla yazılan Afrin yazısını gördü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar yurt binasındaki Afrin yazısını cep telefonlarıyla kayda aldı.



Yetkililer, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla böyle bir yazıyı yazdıklarını belirtti. Türkiye'nin çeşitli illerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı çok sayıda yurtta da aynı şekilde yazının yazıldığı öğrenildi.