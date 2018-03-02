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(Görüntülü Haber) Öğrenci, öğretmen ve velilerden Mehmetçik Vakfı’na destek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek kampanyası başlattı. Okuldaki kumbarada Mehmetçik...

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ Şehit Abdulkadir Erkal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek kampanyası başlattı. Okuldaki kumbarada Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere para biriktirilmeye başlandı. 

TOKİ Şehit Abdulkadir Erkal İlkokulu öğrencileri, etrafında zeytin dallarının bulunduğu, kartondan yapılan tank şeklindeki kumbaraya para attı. Kampanya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için başlatıldı. Okul müdürü Ahmet Bezgin, "Toplanan paralar, Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Okul aile birliği ve okul müdürlüğü olarak kahraman Mehmetçik'imizin başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında maddi ve manevi yardımda bulunuyoruz. Mehmetçik'imizin her zaman için yanındayız" diye konuştu. 

'POLİS KIZIMIYIM, ŞEHİT OLMAYI ŞEREF SAYARIM'

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Eda Nur Köse, polis kızı olduğunu belirterek, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını söyledi. Köse, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ben, bir polis çocuğuyum. Bu uğurda şehit olmayı şeref sayarım. Şehit olursam ne mutlu bana" dedi. 

Öğrenciler, daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan attı.

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