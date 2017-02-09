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(Görüntülü Haber) Oğlunun şehit olduğu haberiyle yıkıldı

Aziz GÜVENER- Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - FIRAT Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki babaevine ateş düştü. Oğlunun şehit olduğunu...

Aziz GÜVENER- Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - FIRAT Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki babaevine ateş düştü. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen 8 çocuk annesi Ayşe Akkuş fenalaşınca sağlık ekibi müdahalede bulundu. El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen opersayonlar sırasında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu sözleşmeli er Ömer Akkuş şehit oldu. Şehit askerin Sakarya'nın Kaynarca İlçesi Uzakkışla Mahallesi'nde bulunan evine ateş düştü. Şehidin ailesine acı haber Kaynarca İlçe Jandarma Komutanı Kamil Aksoy tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mahmut ve annesi Ayşe Akkuş gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Mahmut Akkuş'u jandarma teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Ayşe Akkuş fenalaşınca sağlık ekibi müdahale etti. Çiftçilikle geçimini sağlayan 8 çocuklu Akkuş çiftinin 8'inci çocuğu olan Ömer Akkuş'un bekar olduğu ve 1 ay önce memleketine izne geldiği öğrenildi. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi son şehit ile 5 ayda teröre 4'üncü şehidini vermiş oldu. 3 Eylül 2016'da Uzman Çavuş Mansur Cansız Mardin Dargeçit'te, 4 Eylül 2016'da Uzman Çavuş Sercan Gedikli Hakkari Şemdinli'de, 1 Ekim 2016'da Piyade Er Gökhan Ayder Hakkari Çukurca'da şehit düşmüştü.

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