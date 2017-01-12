Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

(Görüntülü Haber) Oğlunun Fethullah isminin değişimi için Vali’den yardım istedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, katıldığı mahalle toplantısında bir mahalle sakininin , "Vali bey oğlumun ismi Fethullah. Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İsmini değiştirmek için mahkeme...

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, katıldığı mahalle toplantısında bir mahalle sakininin , "Vali bey oğlumun ismi Fethullah. Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruz" dedi. Vali Kılıç'da mahkeme masraflarının karşılanması konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, mahalle toplantılarının ikincisini Kale Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, sorunlarını dinledi. Toplantıda vatandaşa söz vererek tek tek sorunlarını dinleyen Vali Necmeddin Kılıç, sorunların çözümü noktasında gerekli kurumlara talimat verdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Necmeddin Kılıç, Kale Mahallesi’nin Çorum’da asayiş konusunda en sorunlu mahallelerden biri olduğunu dile getirerek, "Bu mahalleye bir polis merkezi kurmayı planlıyoruz. Şu anda yer arıyoruz. Asayiş noktasında sorunlarınızı biliyoruz. Yeri bulur bulmaz polis merkezini yapacağız" dedi. Bir mahalle sakini, "Benim çocuklarımdan okulda para isteniyor. Ek kitap almak için istiyorlar. Bizden bunu zorla alıyorlar ama ben ödeyemiyorum" dedi. Vali Kılıç ise, ek kitap almak için öğrencilerden istenen bu paraların alınmasının yasak olduğunu, bununla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi. OĞLUMUN İSMİ BAŞIMIZA DERT OLDU Oğlunun ismi yüzünden iş bulamadıklarını dile getiren Meral Özkara, "Oğlumun ismi Fethullah, Bu ismiyle çok sıkıntımız var. Kimse işe almıyor. İşten de attılar. Biz de bundan çok rahatsızız. İsmini değiştirmek için mahkeme masraflarını karşılayamıyoruz" dedi. Vali Necmeddin Kılıç da, Meral Özkara’nın oğlu Fethullah Özkara’nın isminin değiştirilmesi için mahkeme masraflarının ödenmesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55