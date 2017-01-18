(Görüntülü Haber) Oğlunu yurttan almak istedi, kaçtığını öğrendi

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da şiddetli geçimsizlik sonucu eşinden ayrılan 4 çocuk annesi Alev Anacur, Antalya'da erkek yetiştirme yurduna bıraktığı 13 yaşındaki oğlu Barış'ı yanına almak istediğinde, oğlunun yurttan kaçtığını ve kayıp olduğunu öğrenince yıkıldı. Erzurum'da 2004 yılında yaşadığı ayrılıktan sonra yanına aldığı biri kız diğeri erkek iki küçük çocuğu ile bir yaşam mücadelesi veren Anacur Antalya'ya gitti. Kendi imkanları ile çocuklarına bakan Anacur maddi sıkıntı içerisine düşünce 17 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlu ile birlikte 2016'nın Haziran ayında kadın sığınma evine yerleşti. Görevliler, yaşı büyük olduğu için Barış'ı kabul edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine anne oğlunu babasının yanına bırakmak istedi. Baba kabul etmeyince geçici olarak Antalya'daki erkek yetiştirme yurduna teslim etti. Anne sığınma evinde iken kızını isteyen bir akrabası ile evlendirdi. Kendisi de bir eş bulunca sığınma evinden ayrıldı. Oğlunu yanına alacağı müjdesini vermek için 11 Ocak günü telefonla yurdu arayan Anacur görevlilerin, "Oğlunuz yurttan kaçtı. Polisler birkaç kez bulup getirdi ancak şimdi bulamıyorlar, kayıp" haberi ile yıkıldı. Evladının hayatından endişe ettiğini belirten ve günlerdir ağlayan 37 yaşındaki Alev Anacur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan oğlunun bulunması için yardım istedi. Geçimsizlik sonucu ailesinin parçalandığını ve daha sonraki süreçte zor günler geçirdiklerini ifade eden Alev Anacur, "Evlenip yeni bir hayata 'merhaba' diyecektim. Bazı işlerim nedeniyle Erzurum'a geldim. Yurttaki oğlumu telefonla arayıp, "Yavrum artık sıkıntılar bitti. Seni yanıma alacağım ve bir daha ayrılmayacağız' diyecektim ama yurt görevlileri oğlumun kaçtığını ve kaybolduğunu söyledi. Yıkıldım. Güvenli diye devletin yurduna bıraktığım oğlumdan günlerdir haber alamıyorum. Ne olur oğlumu bulup bana geri versinler" diye konuştu. Antalya'daki Erkek Yetiştirme Yurdu yetkilileri ise yurttan birkaç kez kaçan Barış'ı her seferinde polislerin bulup getirdiğini belirterek, "Anne sürekli oğlunu telefonla arayıp, almaya geleceğini söylüyor ve gelmeyince çocuk kaçıyordu. Aramalarımız devam ediyor" dediler