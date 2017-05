(Görüntülü Haber) Oğlunu sevgisiyle büyütüyor

ÇANAKKALE'de doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Alp Erdem Efe'nin annesi 48 yaşındaki Yıldız Efe, özel çocuklar için sevginin her şeyden önemli olduğunu söyledi.



Barbaros Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk annesi Yıldız Efe ve Necmettin Efe çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Alp Erdem Efe, 2004 yılında 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Alp Erdem'in, 3 aylık olduğunda hareketleri ve algılamasında değişiklik olduğunu fark eden annesi Yıldız Efe, oğlunu Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, oradan da İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne tedaviye götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayenede Alp Erdem'in doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olduğu ortaya çıktı. Doktorların yürümesi bile mucize dediği Alp Erdem için inancını kaybetmeyen annesi Yıldız Efe, oğlunu 13 yıldır rehabilitasyon merkezine götürerek özel eğitim almasını sağlıyor.



ANNESİNİN, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI



Alp Erdem Efe, 14 Mayıs Anneler Günü'nde yılın 365 günü kendisine gözü gibi bakan annesi Yıldız Efe'ye kırmızı gül verip anneler gününü kutladı. Anne Yıldız Efe, 2 yada 3 aylık iken Alp'in engelli olduğunu öğrendiğini ifade ederek şöyle dedi:



"O günden bugüne çok zorluklar çektik. Engelli diğer çocukların anneleri gibi çok zorluklardan geçtim. Ama onlar öyle özel ki, öyle güzeller ki, onlar zaten cennetin melekleri. Alp her hareketi ve bakışıyla annesine her şeyi belli eder. Hem özel eğitim okuluna, hem de rehabilitasyon merkezine gidiyoruz. Özel çocuklar için en başta gerekli olan şey sevgi. Sevgi ortamında oldukları zaman üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Topumda bize acıyarak bakılmasını değil, yardımcı olmak adına bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Zaten engellerimiz var. Bu engellerin üstüne birer engel daha katmasınlar istiyoruz. Ben bütün engelli çocukların anneleri ile bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."