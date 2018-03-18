(Görüntülü Haber) Oğlunu 26 önce şehit veren annenin gözyaşları

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi’nde, 26 yıl önce şehit olan Hamza Çavuş'un annesi Fatma Çavuş (63), oğlunun mezarı başında, "Dönmesine 40 gün varken teröristler tarafından şehit edilen oğlum, burada rahat yatsın. Çok özlüyorum” diyerek gözyaşı döktü. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Omurtak Caddesi üzerinden şehitliğe kadar yürüdü. Burada düzenlenen anma törenine Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 5’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı'nı vekaleten 66’ncı Mekanize Tugay komutanı Piyade Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, şehit aileleri ile öğrenciler katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarları ziyaret edildi. Oğlunu 26 yıl önce Siirt’te teröristlerle çıkan çatışmada kaybeden Fatma Çavuş, her geçen özlemini daha çok hissettiğini ifade ederek, "Her 18 Mart’ta çok üzüntü duyuyorum. Oğlum 20 yaşında gitti. 40 günü vardı gelmesine. Şehit oldu. Şehitlikte hiç kimse yoktu buralarda. Hep istedim, kızanımın yanına bir arkadaş gelsin. Daha sonra buralar doldu, yanına bir arkadaş geldi, derken doldu buralar. Ama ne yapalım, bir şeye ihtiyacım yok. Kızanım rahat yatsın burada. Çok özlüyorum. Allah böyle yazmış. Gidip de gelmemek varmış. Hiç görmedim ne izine geldi, teröristler vurdular. Kocaman evladım benim” diyerek gözyaşlarına hakim olamayıp mezar taşında bulunan oğlunun resmine dokundu. 'BAK BU DA BENİM OĞLUM' Törende, 24 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan İdris Özgür’ün annesi Nazile Özgür, anma programında saygı nöbetinden bulunan orta okul öğrencisi Çağan Türk’ün yanına gelerek, "Bak bu da benim oğlum. Benim oğlum da gencecik askere gitti. 24 yıl oldu şehit olalı. Hakkari Şemdinli’de şehit oldu. Çok sağolun” diyerek teşekkür etti, ardından da oğlunun mezarının başına gidip dua okudu. Şehit yakını Güler Boy ise "Anlayın artık bizleri. Biz kardeşlik, barış istiyoruz. Mutlu yaşayalım istiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Burada gencecik çocuklar yatıyor. Onlar bize torunlar verecekti. Bunların yerine ben öleydim. Çok duygulandım. Bunlar hepsi bizim evlatlarımız, gencecik yaşta toprağa girdiler” dedi. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu'na sarılan Güler Boy, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlikte okunan duanın ardından mezarlara karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.