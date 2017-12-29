(Görüntülü Haber) Oğlu için sanal aşçılık yapan Saniye Anne, fenomen oldu

İZMİR'de yaşayan Saniye Karataş (76), damar tıkanıklığından sağ bacağı kesilen oğlunun protez masraflarını karşılamak için sosyal medya üzerinden yemek tarifleri yayınlamaya başlayınca, 'Saniye Anne' adıyla fenomen haline geldi. Karataş, hayran kitlesinin farkına varan Google'ın katkılarıyla yapılan Kadın ve Teknoloji Sempozyumu'nun da onur konuklarından oldu. Hikayelerinin hüzünlü başladığını anlatan Saniye Anne, bunun yerini artık mutluluğun aldığını, hayranlarının desteğiyle de ayakta durduğunu söyledi. Annesinin en büyük yardımcısı olan Süleyman Karataş da başarı hikayelerinin arkasında hüznün bulunduğunu, şu anda çok önemli biri noktada olduklarını, ancak gelecek desteklerle bunu katlayabileceklerini ifade etti. Manisa'nın Salihli ilçesinden yıllar önce İzmir'e taşınan Saniye Karataş, zamanla yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün yaptı. Üzüntülü zamanlar da geçiren Karataş, önce kendisi kalbinden by-pass ameliyatı oldu. Hayata tutunan Saniye Anne en büyük üzüntüyü ise oğlunun damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı. OĞLU İÇİN SANAL AŞÇI OLDU Hem kendisinin hem de oğlunun protez bacak ile ilgili tedavi giderlerine karşılamakta güçlük çeken Saniye Anne, ilk başlarda itiraz ettiği, oğlunun yemek yapma önerisini, daha sonra kabul etti. Ardından da anne ile oğlunun hüzün dolu anlarından doğan sanal aşçılık fikri hayata geçirildi. Saniye anne, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, o da cep telefonuyla, habersiz şekilde görüntüsünü çekti. Saniye Anne, bu sırada hem yemeğini yaptı hem de lezzet sırlarını anlattı. Süleyman Karataş ise annesinin bu anlatımını internetteki video paylaşım sitesi Youtube'a yükledi. Saniye Karataş'ın, bu görüntüsünü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Peşinden de Saniye Karataş'a artık, 'Saniye Anne' olarak ün yapıp mesajlar gelmeye başladı. MESAİ SAAT 07.00'DE BAŞLIYOR Kendisine mesajla ulaşanlardan özellikle kadınların yeni tarifler istemesi üzerine, Karataş, yaptığı farklı yemeklerini tariflerini de yine oğlu aracılığıyla, Youtube'ta yayınlamayı sürdürdü. Saniye Anne'nin bu görüntülerini kısa sürede binlerce kişi izledi. Hayatında yepyeni bir dönem başlayan Saniye Anne, sanal alemdeki, 'saniyeanneyemekleri' adresinin Youtube'ta 142 bin, Facebook'ta 96 bin, Instagram'da ise 104 bin takipçiye ulaşmasıyla fenomen haline geldi. Sanal aşçılıkta artık tanınan marka haline gelen Saniye Karataş, akşamdan kararını verdiği yemekleri, saat 07.00'de kalkıp mutfağa girerek yapmaya başladı. Tariflerini de artık, oğlunun cep telefonuna değil, yeni aldırdığı kameraya anlattı. GOOGLE KONUK ETTİ Kendine özgü şivesiyle lezzetli yemeklerin tariflerini veren Saniye Anne'nin hayran kitlesinin farkına varan Google, desteklediği Kadın ve Teknoloji Sempozyumu'nda onu, onur konuğu olarak ağırladı. Çırağan Sarayı'nda konaklayan, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu gizlemeyen Saniye Anne, hikayelerinin hüzünlü başladığını, bunun yerini artık mutluluğun aldığını anlattı. Hayranlarının desteğiyle ayakta durduğunu söyleyen Saniye Anne, "Benim yaşadığım ameliyattan sonra oğlumun başına gelen olay, beni çok etkiledi. Evin içerisinde duramaz oldum. Hem masrafları karşılamak hem de sıkıntımı atmak için oğlumun isteğiyle yemek yapmaya başladım. Bu yerlere kadar geldim. Şimdi beni takip edenler var. Oğlum her şeyi ayarlıyor, bana sadece yemek yapmak kalıyor. Eskiden zorlanıyordum, gittiğim yerlerde utanıyordum ama artık alıştım, hiç zorlanmadan herşeyi yapıyorum. Sevenlerimin bana verdiği destekle ayakta duruyorum. Onlar beni destekledikçe takip etmeyi sürdürdükçe ben de yemek yapmaya devam edeceğim" dedi. Annesinin en büyük yardımcısı olan Süleyman Karataş da başarı hikayelerinin arsasında hüznün bulunduğunu söyleyip, "Şu anda çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Annemi takip eden yüzbinler var ama izleyenlerimiz daha da fazla. Ancak bunun daha da gelişmesi için destek bekliyoruz. Bunun olması halinde bu başarımızı katlayacağımıza inanıyorum" dedi.