(Görüntülü Haber) Ofiste spor zamanı

İZMİR, () BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, gün boyu masa başında, bilgisayar karşısında görev yapan çalışanları için 10'ar dakikalık iki seans halinde 'ofis egzersizleri' başlattı. Yeni uygulama çok beğenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ofis çalışanlarına yönelik önemli bir yeniliğe imza attı. Mesai saatleri boyunca masa başında ve bilgisayar karşısında görev yapmak zorunda kalan Belediye personeli için 10 dakikalık özel bir egzersiz videosu hazırlatan Büyükşehir yönetimi, böylece muhtemel kas ve iskelet sorunlarına karşı uzman eşliğinde bilinçlendirmeyi de sağlamış oldu. Kentin asırlık sağlık kuruluşu, Türkiye'nin tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalışma, personel tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin bilgisayarlarında sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere günde iki kez otomatik olarak devreye giren video, günün her saatinde bu egzersizleri yapmak isteyenler için Eşrefpaşa Hastanesi'nin internet sitesine de konuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Özdemir Yılmaz'ın sunumuyla gerçekleşen egzersizlerin, klavye ve mouse kullanılması gibi bazı tekrarlayıcı aktiviteler, yanlış duruş, stres ve kötü ergonomiye bağlı olarak ofis çalışanlarında sıkça görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına karşı ideal bir önlem olduğu kaydedildi. EGZERSİZ YAPIN, HAYATINIZA RENK GELSİN Ergonomik önlemler ve bazı egzersizlerle masa başında çalışanların sıklıkla yaşadığı sorunların önlenebildiğini Dr. Yılmaz, ?Ofis çalışanları uzun süre masa başında, bilgisayar karşısında vakit geçirirler. Sıklıkla boyun, sırt, kol ve belde ağrı, kollarda, parmaklarda uyuşma ve hareket güçlüğü gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Hemen arkasından başlayan kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, boyunda kas zorlanması, el bileğinde sinir sıkışması ile omuz, dirsek, el bileği ve başparmakta tendon hasarlarına bağlı olarak her geçen gün yaşam kalitesi de biraz daha bozulmaktadır. Oysaki bu rahatsızlıklar, ergonominin desteklenmesi, çalışma sırasında kısa molalar verilmesi ve iş yerinde yapılabilecek ve vakit almayacak bazı basit egzersizlerle önlenebilir dedi. HEM İŞ HEM EGZERSİZ Ofiste çalışanların mutlaka bilgisayarla olan mesafesine ve oturma biçimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, diğer önerilerini ise şöyle özetledi:"Oturma yeri, masa, klavye, ekran ve mouse'un yüksekliği çalışana uygun olmalıdır. Monitör, çalışan kişinin tam karşısında ve kol uzunluğu mesafesinde bulunmalıdır. Ekranın üst yüzeyi kişinin göz hizasında olmalıdır. Uzun süre oturulmamalıdır. Çünkü oturma omurga üzerine fazla baskı olmasına neden olur. Ayrıca, bacak ve ayaklar için de sakıncalıdır. Kan dolaşımı zorlaşır, bacaklarda kan göllenir. Otururken bel desteklenmelidir. Dik oturmaya özen gösterilmelidir. Bel-kalça açısı 90 derece, ayaklar yere değecek şekilde oturulmalıdır. Gerekirse ayak altına destek konulabilir. Otururken kalça ve dizler aynı seviyede olmalıdır. Diz arkaları sandalyeye değmemelidir. Kol destekli sandalye kullanılmalıdır."