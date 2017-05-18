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(Görüntülü Haber) Ödemişli öğrenciler 19 Mayıs öncesi "Gençliğin Atatürk'e Cevabı" metinini kısa film yaptı

ANKARA- ÖDEMİŞ Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kısa film projesine imza attı. "Gençliğin Atatürk'e Cevabı" metnini kısa film haline getiren ekip, her cümleyi farklı meslek grupları ile farklı mekanlarda...

ANKARA- ÖDEMİŞ Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kısa film projesine imza attı. "Gençliğin Atatürk'e Cevabı" metnini kısa film haline getiren ekip, her cümleyi farklı meslek grupları ile farklı mekanlarda çekti. Kısa film çalışması, "Her zaman, her yerde ve her durumda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün izinde" sloganıyla gerçekleştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Haluk Seyit'in proje yönetmenliğini üstlendiği kısa filmin amacına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin her bir yanında herhangi bir meslek icra eden gençlerin ortak değerimiz olan Lider Atatürk'ün anlayışı ile yaşadığını sembolize ediyor." Kısa filmde, öğrencilerin oluşturduğu Ay yıldız görüntüsünün drone ile çekimi dikkat çekti.

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