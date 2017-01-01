Erhan TEKTEN - Hakime TORUN/İSTANBUL, () Ortaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar içeri alınmadı. İncelemeler nedeniyle kulübe giremeyen güvenlik görevlisi Emrah Altun gazetecilerin sorularına cevap verdi. Makineli tüfek sesi duyduğunu söyleyen Altun, "Ben dışarıdaydım. Noel Baba kıyafetliler miydi bilmiyorum" dedi. "O anları anlatır mısınız? " sorusuna da, "Şu anda sıkıntılıyız. Belki daha sonra. Kıyafetim de müşteriler çekiştirirken, kargaşa da oldu herhalde" şeklinde yanıt verdi.
(Görüntülü Haber) O anları anlatamadı
Erhan TEKTEN - Hakime TORUN/İSTANBUL, () Ortaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar içeri alınmadı. İncelemeler nedeniyle kulübe giremeyen güvenlik görevlisi...
01 Ocak 2017 Pazar 12:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.