(Görüntülü Haber) Nusaybin'de esnaftan elektrik kesintisi tepkisi

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini öne süren esnaf, DEDAŞ yetkililerinden kesintilere çözüm bulunmasını istedi. Nusaybin'de bölge halkı tarafından Amerikan pazarı olarak bilinen elektronik pazarındaki esnaf, sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaşanan kesintiler esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşları zor durumda bıraktı. Pasaj içerisindeki esnaftan Hüseyin Aslan, öğlen saatlerinden itibaren kesilen elektriğin akşama kadar verilemediğini belirterek, "Bayram arifesinde elektrik kesintileri bizi mağdur ediyor. Bir haftadan beridir bu sorun var. Bugün çarşı merkezine sadece yarım saat elektrik verilmiş. Elektrik şirketini arıyoruz net bir cevap alamıyoruz. Kesintiler son iki haftadır giderek arttı" dedi. Pasaj içerisindeki bir başka esnaf Mehmet Beşir Ayaz ise, sabah başlayan kesintilerin akşam saatlerine kadar sürdüğünü ifade ederek, kesintiler bayram arifesinde alışverişe mani olduğunu anlattı. Aynı pasajdaki esnaf Diyadin Alp de, elektrik kesintilerinden dolayı esnafın bazen yarım gün işyerlerini kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Nusaybin'de 134 gün süren sokağa çıkma yasağından sonra henüz toparlanamadık.Bazı esnafımız elektrik kesintilerinden dolayı işyerlerini doğru dürüst açamıyor. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Nusaybin esnafı olarak Vali ve Kaymakama sesleniyoruz, bu özel elektrik firması halkı ve esnafı perişan etti. Sizden isteğimiz bu işe bir çare bulmanızdır. Yetkililerin bu işe el atmasını istiyoruz" diye konuştu.