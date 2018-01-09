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(Görüntülü Haber) Nusaybin'de 'çöp taksi' uygulaması

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, belediye tarafından ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Belediye ekipleri, üzerinde 'çöp taksi' yazan...

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, belediye tarafından ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Belediye ekipleri, üzerinde 'çöp taksi' yazan sarı kamyonlarla gün boyu mahalle ve sokakları gezerek, çöpleri toplayacak. 

Nusaybin Belediyesi'nce, ilçedeki temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın girişimiyle başlatılan uygulama kapsamında, üzerinde 'çöp taksi' yazan sarı kamyonlar hazırlandı. Belediye ekipleri, bu kamyonlarla cadde ve sokakları gün boyu dolaşarak, çöpleri toplamaya başladı. Baysal, 'çöp taksi' uygulamasından ilçe sakinlerinin memnun kaldığını belirterek, "Belediyemize, Nusaybin halkına yakışır; sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak, 'çöp taksi' uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Nusaybin sunmak için özverili bir şekilde çalışmaktayız. 'Çöp taksi' uygulaması gün içerisinde şehir merkezi, cenaze ve düğünlerin dışında '415 12 95' numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda ivedilikle biriken çöpleri toplayacaktır" dedi.

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