(Görüntülü Haber)  Nurgül öğretmen, öğrencilerinin bulduğu kediyi sahiplendi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Türkçe öğretmeni Nurgül Dikmen, kurs için okula gelen öğrenciler tarafından laboratuvarda bulunan yavru 2 kediyi sahiplendi.



Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Nurgül Dikmen, kursa gelen öğrencilerin laboratuvarda bulduğu yavru 2 kediyi, akşam saatlerine kadar beklemesine rağmen anne kedi ortalarda görünmeyince evine götürdü. Dikmen, rahatsızlığı bulunan kedilerden birini veterinere bıraktı. Diğer kedi ise evde bakacak kimsenin olmaması nedeniyle Nurgül öğretmen tarafından her gün okula götürüldü.



Teneffüslerde kediyi beslediğini anlatan Nurgül Dikmen, "Ne yapacağımızı bilemedik. Anne kediyi aradık, akşam çıkışa kadar bekledik, gelmedi. Ölmek üzereydiler. Aç kalıp, ölmelerini istemedim ve alıp, eve götürdüm. Her sabah okula götürüyorum, teneffüslerde besliyorum. Öğle aralarında yemek yemeye gitmiyorum, onlar aç kalmasın diye. Umarım, hayatta kalmalarını başarabilirim" diye konuştu.



'MERHAMET AŞILAMAK İSTİYORUM'



Okulda çocuklara da örnek olmak istediğini dile getiren Dikmen, "Çünkü günümüzde hayvanlara kötü davranmak inanılmaz boyutlara ulaştı. Onlara da biraz merhamet aşılamak istiyorum. Onların gözünde bir kahraman oldum. Sanırım ismini 'Güçlü' vereceğim; çünkü gayet güçlü. Diğerinin ismini ise sağlığına kavuşunca düşüneceğim. Çok bağlandım. Onlar da benim çocuğum gibi. 2 yaşındaki kızım da çok seviyor. Büyük bir ihtimalle birlikte yaşayacağız bundan sonra. Öğrenciler, 'Her gün görebilir miyiz?' diyor. Bir süre gösteriyorum; çünkü uyumaları lazım. Hep birlikte okulca mutluyuz" dedi.