(Görüntülü Haber) Nurcan Önder: Suriyeliler kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Suriyelilere çalışma izni vermelerine karşın ruhsat için yeterli müracaatın olmadığını, ortaya çıkacak maliyet nedeniyle kayıt dışı çalışmayı tercih ettiklerini söyledi.



Nurcan Önder başkanlığındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti İŞKUR Hatay İl Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirdi. İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel ile SGK İl Müdürü Hamit Bal'ın da katıldığı toplantıda konuşa Nurcan Önder, Türkiye'de insani gerekçelerle yaşayan ve geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilerin, 5 yıldan fazla ülkede kalsa bile vatandaşlığa geçiş başvurusu yapamayacağını kaydetti. Önder, Suriyelilerin tüm önlemlere rağmen kayıt dışı olarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Suriyelilere çalışma izni verilmesini öngören yönetmeliğin 2016 Şubat ayında çıktığını anımsatan Nurcan Önder şöyle devam etti:



"Suriyeliler geçici koruma altındalar, ikamete benzer ama ikametin altında bir statü bu. Geçici koruma altındakiler Türkiye'de ülkelerindeki savaş bitene kadar kalabiliyorlar ama bu kaldıkları süre ikamet süresinden sayılmıyor. İkamet belli avantajlar veriyor, mesela 5 yılın sonunda vatandaşlığa geçiş başvuru hakkı gibi. Ama geçici korumanın verdiği avantajlar bir yönetmelikle belirleniyor, geçici koruma altındakiler çalışma izni başvurusu yapabilir. Normalde bizim Türk istihdamını korumak için çeşitli çalışmalarımız var biz burada diyoruz ki, nitelikli yabancılar gelip çalışma başvurusu yapsın. 2016 Şubat'ında çalışma izinlerine ilişkin bir yönetmelik çıktı. Şuanda biz Suriyelilerle ilgili elektronik sistem üzerinden çalışma iznine başvurduklarında neredeyse hiçbir belge istemeden çalışma izinlerini veriyoruz. Ama Türk İş Kanunlarına tabi olarak çalışacaklar. Umduğumuz kadar çalışma izni başvurusu olmadı, neden olmadı ? Çünkü bir şekilde kayıt dışı çalışan insanların kayıt altına alınmasının bir maliyeti var. Bir işveren bunu 300-500 lira verip çalıştırırken, birden maliyeti 2 bin lirayı aşan bir sistemin içine de girmek istemiyor çoğu zaman. Prim ve vergilerin İŞKUR tarafından karşılanması Suriyeliler için de geçerli, yerli-yabancı ayrımı yok. Belediyelerimiz ya da ruhsat veren kurumlarımız çalışma izni olmadan zaten ruhsatları vermiyorlar."



Nurcan Önder ve beraberindeki heyet daha sonra işveren ve işçilerle bir araya gelip değerlendirme yaptı.