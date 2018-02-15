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(Görüntülü Haber) Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlanıyor(AKTÜEL)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-TÜRK halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlanıyor. Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı...

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-TÜRK halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlanıyor. Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Teşvikiye Camii'nde tören düzenleniyor. Sanatçının sevenleri camiye akın etti. Cenazeye katılanlardan bazıları sanatçının tabutunun üzerine kırmızı karanfiller bırakarak dualar okudu. Cenaze törenine Bakan Numan Kurtulmuş ile sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Hafiftaş'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

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