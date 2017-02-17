(Görüntülü Haber) Numan Kurtulmuş: Türkiye’nin kendi tarihiyle barışmaya başladığının önemli işaretlerinden birisidir

Enver ALAS / İSTANBUL () – "Payitaht 'Abdülhamid' adlı dizinin tanıtımı İstanbul'da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sultan Abdülhamid Han, sanılanın ve bir zaman konuşulanın aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin rakibi ya da orayı gölgeleyen olmadı. Tam tersine cumhuriyetimizi inşa eden iradenin Sultan Abdülhamid Han'ın döneminde yapılan modernizasyon çalışmalarıyla atıldığının bilinmesi lazım. Şimdi böyle bir dizinin yapılıyor olması, TRT'de bunun oynatılıyor olması dahi Türkiye'nin kendi tarihiyle barışmaya başladığının önemli işaretlerinden birisidir. İnsana acı gelen zor bir dönemde böylesine büyük bir şahsiyetin şahsiyetin maalesef şimdiye kadar adının dahi anılmasının gericilik sayıldığı bir memlekette yaşadık. Bırakın Abdülhamid'i ondan daha düşük bir profile sahip son döneme ilişkin kişiler üzerinde konuşmak hemen hemen Türkiye'de mümkün değildi. Çok şükür bunları geride bıraktık" dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleyen toplantıda Kurtulmuş dizinin yapımcı, yönetmen ve başrol oyuncuları da hazır bulundu. Numan Kurtulmuş, dizinin Türkiye'nin vizyon tarihinde başyapıtlardan biri olması ve aynı zamanda Türk seyircisi tarafından da karşılık bulması temennisinde bulundu. Dizinin çekimlerini geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ndeki sette takip ettiğini belirten Kurtulmuş, uzunca bir çalışma sonrasında en ince detayına kadar düşünülmüş bir yapıtın ortaya konulduğunu belirtti. "ZAMAN ZAMAN YANLIŞ ANLAMIŞ VE YANLIŞ OKUMUŞLARDIR" Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid gibi tarihi konuları anlatan dizilerin Türkiye'de yerleşik bazı yanlışlıkların ortadan kalkması için önemli bir vesile olacağını kaydetti. Kurtulmuş, "Türkiye'de zaman zaman aydınlar, siyasetçiler, kanaat önderleri, halk adına halkın önünde konuşan kişiler maalesef Türkiye'nin tarihini yanlış anlamış ve yanlış okumuşlardır. Bu milletin tarihi Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi ve Cumhuriyet tarihi bir bütünün parçasıdır ve hiçbirisi diğerinden ayırt edilemez. Bunun da en önemlilerinden biri Sultan Abdülhamid Han, sanılanın ve bir zaman konuşulanın aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin rakibi ya da orayı gölgeleyen olmadı. Tam tersine cumhuriyetimizi inşa eden iradenin Sultan Abdülhamid Han'ın döneminde yapılan modernizasyon çalışmalarıyla atıldığının bilinmesi lazım" ifadesini kullandı. "BÖYLE BİR DİZİNİN YAPILIYOR OLMASI..." Numan Kurtulmuş, çok önemli kurumların temelinin Abdülhamid döneminde atıldığını ancak buna rağmen Abdülhamid Han'ın 'Kızıl Sultan' olarak anıldığını hatırlatarak bununla bir dönemin cumhuriyetle ilişkisinin kesilmesinin amaçlandığına dikkat çekti. Kurtulmuş, "Bu büyük bir yanlıştı. Şimdi böyle bir dizinin yapılıyor olması, TRT'de bunun oynatılıyor olması dahi Türkiye'nin kendi tarihiyle barışmaya başladığının önemli işaretlerinden birisidir. İnsana acı gelen zor bir dönemde böylesine büyük bir şahsiyetin şahsiyetin maalesef şimdiye kadar adının dahi anılmasının gericilik sayıldığı bir memlekette yaşadık. Bırakın Abdülhamid'i ondan daha düşük bir profile sahip son döneme ilişkin kişiler üzerinde konuşmak hemen hemen Türkiye'de mümkün değildi. Çok şükür bunları geride bıraktık" diye konuştu. " TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIMDIR" Kurtulmuş, "Türkiye'de son zamanlarda TRT de öncülük yapıyor diğer kanallarımız da bir tarafından yetişmeye çalışıyor çok sayıda tarihle ilgili programın olması Türkiye için önemli bir adımdır. Millet tarihine sahip çıkıyor." ABDÜLHAMİD'İ BÜLENT İNAL OYNADI Toplantıda TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren de konuşmasında dizi hakkında bilgiler verdi. Toplantıda dizinin ilk bölümünden hazırlanan özel bir video izletildi. Dizininin yönetmenliğini Serdar Akar yaparken Abdülhamid rolünü Bülent İnal canlandırdı. Dizide, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, İbrahim Kendirci, Berkan Şan, Can Sipahi, Eren Hacısalihoğlu gibi isimler de rol aldı.