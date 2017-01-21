(Görüntülü Haber) Notu iyi olan öğrencilere karne hediyesi Erciyes
KAYSERİ’de, 2016-17 eğitim yılı sömestr tatilinin gelmesiyle veliler karne notu iyi olan çocuklarını Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkararak, kayak yaptırdı. Dün karnelerini alan öğrenciler Erciyes'in Tekir Yaylası'na çıkıp, kayak yaparak,...
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:07
KAYSERİ’de, 2016-17 eğitim yılı sömestr tatilinin gelmesiyle veliler karne notu iyi olan çocuklarını Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkararak, kayak yaptırdı. Dün karnelerini alan öğrenciler Erciyes'in Tekir Yaylası'na çıkıp, kayak yaparak, eğitimin yorgunluğunu attı. Kayak yapan, kızakla kayan ögrenciler günün tadını çıkardı. Çeşitli illerden de gelen öğrenciler ve aileleri kayak yapmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler, ders notlarının iyi olduğu o nedenle ailelerinin kendilerini Erciyes’e getirdiğini belirtti. Güzel vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar, başka zamanlarda da Erciyes’e kayak yapmaya geleceklerini söyledi.
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