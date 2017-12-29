Ersan SAN/ İSTANBUL, () Nostaljik tramvay yaklaşık 1 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde görüntülendi. Ocak ayında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay ilk deneme seferini gece saat 02.00 sıralarında gerçekleştirdi. Denemenin başarıyla gerçekleştiği ve tramvayın yarın normal seferlerine başlayacağı kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Nostaljik tramvay 1 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde
Ersan SAN/ İSTANBUL, () Nostaljik tramvay yaklaşık 1 yıl sonra İstiklal Caddesi'nde görüntülendi. Ocak ayında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay ilk deneme seferini gece saat 02.00 sıralarında gerçekleştirdi. Denemenin başarıyla...
29 Aralık 2017 Cuma 16:18
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