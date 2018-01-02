Murat Çakır/İSTANBUL, () MOSKOVA-İstanbul seferlerine başlayan Rus havayolu şirketi Pobeda, Noel Baba ve Kar Kız giysisi ile "son dakikada" uçağa gelenlere bedava uçak bileti verdi. Kampanyaya katılarak bedava bilet kazanmak isteyen yolcular check-in bankosuna Noel Baba ve Kar Kız kıyafetiyle gelmek ve uçakta boş koltuk kalmasını beklemeliydi. Son dakikada gelen ve uçakta boş yer olmasıyla Noel Baba kıyafetli Rus vatandaşı Ruslan Shrafullin ile Kar Kız kıyafetli Rus 2 kadın yolcu da hava yolu şirketinin şartlarını yerine getirdi ve İstanbul'dan Moskova'ya bedava uçtu. Ruslan Shrafullin pasaport ve güvenlik kontrolünden geçerken üstündeki kostümü de çıkarmayı ihmal etmedi. Nobel Baba ve Kar Kız kıyafetli yolcular, Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluşturdu. Ruslan Shrafullin uçağına giderken, İstanbul'dan mutlu ayrıldığını söyledi.
(Görüntülü Haber) Noel Baba ve Kar Kız kostümleriyle bedava uçtular
Murat Çakır/İSTANBUL, () MOSKOVA-İstanbul seferlerine başlayan Rus havayolu şirketi Pobeda, Noel Baba ve Kar Kız giysisi ile "son dakikada" uçağa gelenlere bedava uçak bileti verdi. Kampanyaya katılarak bedava bilet kazanmak isteyen...
02 Ocak 2018 Salı 15:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.