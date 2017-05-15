(Görüntülü Haber) Noel Baba Müzesi eski günlerine dönüyor

Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), () - RUSYA ile yaşanan uçak krizi sonrası ziyaretçi sayısında düşüş yaşanan Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Noel Baba Anıt Müzesi'nde, krizin aşılmasıyla Rus ziyaretçi sayısı artmaya başladı. Özellikle müzeyi ilk kez ziyarete gelen Rus turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ve ilişkilerin düzelmesinden mutlu olduklarını söyledi. Demre'de 2014- 2015 yıllarında Antalya'nın en çok ziyaretçi çeken, en çok gelir getiren ören yeri konumundayken, Rusya krizi sonrası ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşayan Noel Baba Anıt Müzesi, yeni turizm sezonuyla birlikte hareketlendi. Geçen yıl günlük 200- 300 kişinin ziyaret ettiği müzenin mayıs ayı itibariyle günlük ziyaretçi sayısı günlük 1000- 1500 kişiye yükseldi. Yabancı turistlerin gruplar halinde ziyarete başladığı Noel Baba Anıt Müzesi'nde ziyaretçilerin çoğunluğunu Rus ve Ukraynalılar oluşturdu. Müzeye turistlerin güvenliği için x-ray cihazı da konuldu. 'SON DERECE MUTLUYUM' Müzeye ilk kez gelen Rus İgor Sergeyev, "Türkiye'ye gelmekten son derece mutluyum. Türkiye'nin farklı dini inanışlara saygıyla yaklaştığını, bütün inançların birlikte yaşadığını gördüm. Biz Ortodokslarca kutsal sayılan bu yapının korunup bugünlere taşınması, özgürce burayı ziyaret etmemiz bunun en güzel kanıtı" dedi. 'İYİ Kİ İLİŞKİLERİMİZ DÜZELMİŞ' Rus Sergey Novıtskiy de, "Türkiye'ye ilk kez geldim. Türkiye'nin bu kadar tarih zengini olduğunu bilmiyordum. İyi ki ilişkilerimiz düzelmiş. Farklı ülkeleri gezdim. Çok kilise ziyaret ettim. Ama Noel Baba'daki ziyaretim beni farklı duygulara itti" diye konuştu. 'TÜRKİYE'DE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM' Ukraynalı Galina Kozyaravskaya ise, "Türkiye'ye, Türk insanına çok teşekkür ediyorum. Bizi kucakladılar. Burada kendimi ülkemde hissediyorum. Son derece güvenli bir ülke. Türkiye'de çok şey öğrendim. Tarihi, doğayı, konukseverliği, güler yüzü gördüm. Noel Baba'da çok duygulandım. Yine geleceğim" dedi. 'DAHA İYİ OLACAĞINA EMİNİZ' Noel Baba'ya her gün turist grupları getiren rehber Fuat Bayram da şöyle dedi: "Geçen yıl Türk-Rus ilişkileri siyasi problemlerden dolayı durgunluğa girmiş, turistler gelmemişti. Bu yıl daha iyi olacağına eminiz. Çünkü şu anda sezon başlamadan bu kadar turist geliyorsa, ileride çok daha fazla turist geleceğinin göstergesi. Bundan hepimiz çok mutluyuz." ENDER YAPILARDAN BİRİ Noel Baba Müzesi, MS 4'üncü yüzyılın sonlarında Ortodoks Hıristiyanlarca kutsal kişi olan, bir Anadolu ereni Noel Baba (Nicolaus) adına yapılmış bir kilise yapısından oluşuyor. Anadolu'da kalan birçok antik kilise yapısından farklı olarak Noel Baba Anıt Müzesi'nde zengin duvar resimleri bulunuyor. Günümüzde orijinal olarak kalan ender yapılardan biri olan müzenin meydanında ve bahçesinde 3 farklı Noel Baba heykeli ziyaretçileri karşılıyor.