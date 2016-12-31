(Görüntülü Haber) 'Noel Baba' Antalyalıdır, Antalyasporludur'

ANTALYASPOR Kulübü Derneği, Noel Baba'nın (Aziz Nikolaos) Antalyalı olduğuna dikkati çekmek için kırmızı beyaz renkli üzerinde Noel Baba resimleri olan forma ve tişörtleri hazırlattı. Antalyaspor Kulübü Derneği'nin, Noel Baba'nın Antalyalı olduğuna dikkati çekmek için hazırlattığı, üzerinde Noel Baba resimleri bulunan 'Nikolas Antalyalıdır' yazan forma, sweatshirtler ve tişörtleri satışa sunuldu. Sweat-shirtleri ilk olarak kulübün sutopu ve yüzme kursu öğrencileri giydi. Antalyaspor'un su topu oyuncuları, Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yılın son antrenmanına Noel Baba resimli kırmızı beyazlı sweatshirtleri giyerek çıktı. Forma ve sweatshirtler, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde de satışa sunuldu. Antalyaspor Yüzme ve Sutopu Şube Sorumlusu Alp Özel, tüm dünyada Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'ın Demreli olduğunu söyledi. Bundan dolayı Noel Baba'yı Antalyaspor'un bir taraftarı olarak gördüklerini kaydeden Alp Özel, "Noel Baba kırmızı beyaz giyer ve Antalyasporludur. Noel baba yani Nikolas Demrelidir, Antalya çocuğudur" diye slogan geliştiğine işaret etti. Sloganları Noel Baba resimleriyle birlikte İngilizce, Almanca ve Rusça sweatshirtlere bastırdıklarını aktaran Özel, şunları kaydetti: "Bu sweatshirtler, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin bünyesindeki Antalyaspor mağazalarında ve Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde satışa sunuldu. Turistlerden büyük ilgi görüyor ve Antalya'nın bir hatırası olarak bunları almaya başladı. Biz de su topu takımımızın kızlarına 2016 yılında çok çalıştıkları için hediye ettik. İnşallah 2017 güzel bir yıl olur." Noel Babalı sweatshirtlerin kendilerine uğur getirmesini dileyen sporculardan İrem Şimşek ise sweatshirtleri çok beğendiğini söyledi.