(Görüntülü Haber) Nöbetçi astsubaya 'uzman çavuşu darp etti' suçlaması

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın (44), Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi (35) darp ettiği ileri sürüldü. Uzman Çavuş O.C.'ye 30 gün iş göremez raporu verilirken, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, olayın sorumlusu astsubayın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Bodrum'a gelen EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, geçen 3 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada, Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın, Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili daha detaylı açıklama yapmayı düşündüklerini, ancak OHAL nedeniyle bunun uygun olmayacağını kanaatine vardıklarını belirten Şeref Çayırtepe, "Bu olay maalesef hiç uygun olmayan, camiamız açısından da sıkıntı yaratan bir durum. Bunun camiamız ile ilgisi yok. Jandarma teşkilatı çok onurlu ve gurur verici bir teşkilattır. Ancak kamu görevini yapan bir Astsubay'ın personeline bu olayı icra etmesi bizleri çok derinden üzmüştür. Bu olaya sebebiyet veren astsubayın en ağır şekilde cezalandırılacağını bekliyoruz ve buna ümidimiz tamdır. Kendi personeline bunu yapan bir kişi, düşünün bir vatandaşın şikayeti olduğu zaman veya bir sıkıntısı olduğu zaman ona ne yapar bu kamuoyunun taktiridir. Arkadaşımız O.C.'nin başına sandalye ile vurulması nedeniyle hem omuz çıkmış hem de kolunda iki yerinden kırık meydana gelmiştir. Olayın adli ve idari soruşturmasında arkadaşımızın yanındayız. Hukuki sürecini avukatımız ile birlikte takip edeceğiz. Ankara'dan bu olay ile ilgilenmek için geldik. Nöbetçi astsubaylık demek aynı zamanda karakol komutanının görevini yerine getiren kişi demektir. Yani oradaki bütün yetki o an görevli olan ve saldırıyı yapan astsubaya aittir. Tim komutanı olan uzman çavuş arkadaşımız göreve çıkmaya hazırlanırken çıkan tartışmada darp edilmiş. Yere düşmesinin ardından da vurmaya, hırpalamaya devam edilmiş. Diğer timlerde görevli arkadaşlar araya girip, kavgayı ayırmıştır. Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'ye olayın ardından gittiği hastanede 30 gün iş göremez raporu verildi. Evinde istirahat edecek, daha sonra ise savcımızın talimatı doğrultusunda harekete edecek" dedi. Askeri mahkemelerin kaldırıldığının hatırlatılması üzerine Çayırtepe, "Sivil mahkemede yargılanmaktan onur duyarız. Bu bizim yıllarca beklediğimiz bir karardı. Bu olayın daha adil ve kamuoyunun önünde yargılanacağından da şüphemiz yoktur. Bu olayın bir idari bir de adli boyutu var. İdari boyutu kurum içerisinde kaymakamımızın talimatı ile yapılacak olan bir tahkikat" diye konuştu. Açıklamaya mağdur O.C.'nin avukatı Hamdi Can Yılmaz ve EMUJAD Genel Başkan Yardımcısı Erbil Türkmen de katıldı.