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(Görüntülü Haber) Nizip'ten Halep'e yardım

Metin İLİKSOY- GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şubesi tarafından temin edilen 15 ton gıda malzemesi ve bin 500 battaniye, düzenlenen törenle Suriye?ye gönderildi. İHH...

Metin İLİKSOY- GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şubesi tarafından temin edilen 15 ton gıda malzemesi ve bin 500 battaniye, düzenlenen törenle Suriye?ye gönderildi. İHH Şubesi önünde düzenlenen törene; Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı. Okunan duaların ardından içinde gıda malzemeleri ve battaniyeler bulunan TIR, Suriye?ye gönderildi. İHH Nizip Temsilcisi Celal Demir, Halep?te zor günler geçiren insanların yanlarında olduğunu göstermek için yardım kampanyası düzenlediklerini ve bu kapsamda 15 ton gıda malzemesi ile bin 500 battaniye temin ettiklerini söyledi. Başlatılan kampanyaya aralıksız devam edeceklerini ifade eden Demir, şöyle dedi: "İlçe genelinde, temin ettiğimiz 5 ton makarna, 4 ton pirinç, 4 ton bulgur, 2 ton salça, yemeklik yağ ile birlikte bin 500 battaniyeyi TIR'a yükleyerek Halepli kardeşlerimize göndereceğiz. Bizler daha öncede bu tür çalışmalar yapmış ve oradaki kardeşlerimize destek olmuştuk. Bundan sonra da bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

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