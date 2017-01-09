(Görüntülü Haber)Nizip'te, derneklerden Suriye’ye yardım

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, Beşir Derneği, TÜMSİAD ve Semerkand Vakfı düzenlediği ortak yardım kampanyasıyla topladıkları yardımı Kilis'e gönderdi. Beşir Derneği Temsilcisi Mehmet Akif Sezer, yurt genelinde başlatılan kampanya ile Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve yanlarında olduklarının mesajını verdiklerini ifade etti.Nizip'te de Semerkand Vakfı, TÜMSİAD ile ortak kampanya düzenlediklerini anlatan Sezer, "İlk aşamada 1 TIR toplamda 27 ton un gönderimini gerçekleştirdik, bugün ise ikinci TIR sevkiyatımızda 12 ton un ve 12 ton bulgur sevkiyatımızı gerçekleştirmekteyiz. Kampanyalarımız devam edecek ve üçüncü TIR sevkiyatımızı kısa sürede yapmayı planlamaktayız. Bu kampanyaya destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.