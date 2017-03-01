Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, yaşanan kuraklık üzerine çiftçiler yağmur duasına çıktı. Yağışların yeteri derecede olmaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiftçiler, yağmur duası için Yağmuralan Mahallesi'nde toplandı. Mahalle meydanında toplanan çok sayıda çiftçi, Nizip Müftüsü Osman Şekerci'nin kıldırdığı iki rekat namazın ardından kuraklığın sona ermesi, yağmur yağması ve bereketin yeryüzüne gelmesi için dua etti.
(Görüntülü Haber) Nizip'te çiftçilerden yağmur duası
Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, yaşanan kuraklık üzerine çiftçiler yağmur duasına çıktı. Yağışların yeteri derecede olmaması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiftçiler, yağmur duası...
01 Mart 2017 Çarşamba 11:53
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