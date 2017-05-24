(Görüntülü Haber) Nişanlı kızlara çeyiz sandığı hediyesi

MUŞ'ta faaliyet gösteren Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, nişanlan kızlara 'çeyiz sandığı' hediye ediyor. Derneği köylerdeki okullara yardım amaçlı kurduklarını ve bugüne kadar birçok okulu onarımından geçirip, öğrencilere kırtasiye ve giyecek gibi destekterde bulunduklarını ifade eden Başkan Murat Çaldır, çeyiz sandığı dağıtımına ise geçen yıl başladıklarını belirtti. Bugüne kadar 20 genç kıza çeyiz sandığı hediye ettiklerini hatırlatan Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkındırma Dernek Başkanı Murat Çaldır, bu konuda şunları söyledi: "Bir köy okuluna yardım götürürken, nişanlı bir kızın düğün hazırlığı yaptığını ama çeyizinin noksan olduğunu görünce geçen yıl sandık hediye etmeye başladık. Sandığı boş değil, içini doldurarak gönderiyoruz. Sandıkta yazma, yemeni, etek, ayakkabı, bluz, çorap ve şehitlerimizin kanı ile boyanmış Türk bayrağı da oluyor. Bizlere göre hayatta en güzel duygu insanı sevindirmek. Allah kimseyi darda koymasın. Yoksulluk zor. Biz de bu insanları bulup yardım ediyoruz." Çeyiz sandıklarını alan genç kızlar ise dernek üyelerine teşekkür etti.