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(Görüntülü Haber) Nilüfer, Mersin'de down sendromlu çocukların konuğu oldu

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'e konser için gelen Nilüfer, merkez Mezitli Belediyesi'nce kurulan Down Cafe'ye giderek down sendromlu çocuklarla buluştu. Dün binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Nilüfer, bu gün de Mezitli Belediye...

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'e konser için gelen Nilüfer, merkez Mezitli Belediyesi'nce kurulan Down Cafe'ye giderek down sendromlu çocuklarla buluştu.

Dün binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Nilüfer, bu gün de Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'ın ile birlikte down sendromlu çocukların konuğu oldu. Proje kapsamında kafede istihdam edilen 5 özel çocuk, Nilüfer ve beraberindekilere kahve ile çay ikramında bulundu. Ardından Nilüfer'e çalıştıkları ortamı gezdiren çocuklar, ünlü sanatçıyla keyifli dakikalar yaşadı. Nilüfer down sendromlularla yakından ilgilenip sohbet etti.

İlkkez bir Down Cafe'ye geldiğini belirten Nilüfer, "Onlar çok özel çocuklar, tertemiz ve pırıl pırıl gençlerimiz. Keşke daha fazla zaman geçirebilseydim. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutlu oldum. Başkan sayesinde ilk defa böyle bir yerde özel çocuklarla buluştum. Mutluluk ve huzur veriyorlar, çok tatlılar, pozitif enerji dolular, sevgi saçıyorlar" dedi.

Ziyaret boyunca bol bol kahkaha atan Nilüfer, ardından Mersin'den ayrıldı.

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