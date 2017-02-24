(Görüntülü Haber) Nilhan Osmanoğlu: Dedemden bize tek seccadesi kaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN’da katıldığı konferansta konuşan 2’nci Abdülhamit Han’ın 5’inci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, “Dedenizden kalan bir miras, hatıra var mı?” sorusuna “Söylemiyorum, onu da alırlar. Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Bizde seccadesi var. Tek o vardır. Ve namaz kıldığı, dizlerini koyduğu yer aşınmıştır” diyerek cevap verdi. 2’nci Abdülhamit Han’ın 5’inci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu, Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sultanın dilinden Osmanlı’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Yalı Kafe’de gerçekleştirilen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Nilhan Osmanoğlu, konferansta moderatör Orhan Karaağaç’ın sorularını yanıtladı. 2’nci Abdülhamit Han ile ilgili başlayacak bir televizyon dizisi ile ilgili sorusu üzerine Nilhan Osmanoğlu, “Öncelikle ben dizilere bir tarih olarak bakılması taraftarı değilim. Yani tarihi öğrenmek için bakılması taraftarı değilim, ama en azından tarihimizi doğru öğrenmeye vesile olduklarını düşünüyorum. Ama Payitaht Abdülhamit için konuşacak olursak, ellerinden geldiği kadarıyla düzgün iş yapmaya, iş çıkarmaya gönüllü olduklarına en azından şahidim diyebilirim. Ama mutlaka eksikler, yanlışlar olacaktır, benim için önemli olan o diziyi kapattıktan sonra o ruhu işleyebiliyorlar mı ‘Evet bu benim dedem. Bu zorlukları geçirmiş’ oradan mesaj çıkarabiliyor musunuz benim için önemli olan bu. Aslında bu ruh, tam anlamıyla bu zamana kadar belki üstünü kapatmaya çalıştıkları aşk” dedi. Nilhan Osmanoğlu sözlerini şöye sürdürdü: “Bunu 15 Temmuz’da da gördük bu İ’lay-ı Kelimetullah aşkı bunu ne kadar örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, ne değişiklikler yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir zaman örtemeyeceklerini biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık, gördük. Biz aile içinde de konuşuyorduk. 15 Temmuz öncesi, böyle bir durum yaşansa yani bir savaş Allah korusun ne tepki verir, gençlerimiz biz ne tepki veririz diye. Birçoğunuz da aynı cevabı veriyorsunuzdur o zamanlar, o vakitler. Ben eski dönemlerdeki gibi olacağını düşünmüyorum diye cevap verenlerden bir tanesiyim. Ama ne olduysa o gece belki kişilerin bile anlamlandıramayacakları hareketler ettiler. Ertesi gün sorsanız orada ne işin vardı diye bilmiyorum, yani akıl mantık dışı hareket bu. Bu aşk İ’lay-ı Kelimetullah aşkı, vatan aşkı böyle bir şey. Bunu hiçbir zaman değiştiremeyecekler ve asıl savaşları tam anlamıyla bununla.” “Dedenizden kalan bir miras, hatıra var mı hanedanda, mesela takkesi, seccedasi, tesbihi, özel kişisel bir eşya” sorusu üzerine Nilhan Osmanoğlu, “Söylemiyorum, onu da alırlar" dedi ardınd da, "Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Bizde seccedesi var. Tek o vardır. Ve namaz kıldığı dizlerini koyduğu yer aşınmıştır” diye ekledi.